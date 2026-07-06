В Госдуме призвали активнее давать некоторым льготникам машины

По словам депутата, возможные нововведение уже обсуждались с министерством промышленности и торговли России.

«Мы договорились о том, что мы пересмотрим полностью подход, будет расширено число участников этого проекта, мы будем работать вместе с регионами и отработаем наилучшие решения», — сообщила политик.

Она отметила, что переработанная программа должна быть более точной, доступной для работающих над повышением демографии россиян, а также гибкой.

При этом Кузнецова заявила, что действующие сегодня нормы неэффективны: по итогам 2025 года автомобили получили 800 многодетных семей, причём их учёт нигде не ведётся.

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