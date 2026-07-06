Гран-При РДС возвращается в Москву

Гран-При РДС возвращается в Москву11 и 12 июля на автодроме в Мячково пройдёт IV этап чемпионата
Компактный, но очень техничный и требовательный к точности пилотажа трек открывает вторую половину сезона Гран-При РДС. От результатов выступлений пилотов и команд на ADM Raceway во многом будут зависеть их шансы на титул. Цена ошибки в Мячково велика всегда, но на этот раз малейшая осечка способна будет серьёзно повлиять на положение в турнирной таблице, что сделает предстоящий уик-энд ещё более ценным с точки зрения чемпионской гонки.
Сразу три команды как фавориты этапа
В статусе очевидных лидеров на этап Гран-При РДС в Мячково приедут три коллектива, представители которых уже добивались побед по ходу текущего сезона.
Действующим триумфатором RDS GP является «Systeme Electric Одержимые Моторспорт». Илья Попов, одержавший первую в карьере победу в парных заездах на предыдущем этапе в Нижнем Новгороде, будет стремиться закрепить свой успех. Не меньше мотивации у его брата Владислава Попова и у лидера коллектива, двукратного обладателя титула Аркадия Цареградцева.
Сильны позиции Fresh Racing, у которой три пилота из четырёх уже отметились призовыми подиумами в ходе сезона. Ирландский легионер Томми Кайли будет нацелен на свою вторую победу или как минимум на третий подиум. Его напарники — Дамир Идиятулин и Сергей Кузнецов — также уже попадали в топ-3, но пока не поднимались на высшую ступень пьедестала почёта и вполне могут сделать это именно на ADM Raceway.
Takayama Forward Auto на своём счету уже имеет и подиумы, завоёванные Петром Бородиным на Moscow Raceway и Тимофеем Добровольским на «Нижегородском кольце», и победу, которую одержал четырёхкратный чемпион RDS GP Георгий Чивчян на трассе «Игора Драйв». Каждый из них нацелен повторить свой успех, а для Романа Тиводара уик-энд на ADM Raceway будет отличной возможностью наконец-то прервать досадную серию без наград в Гран-При Российской Дрифт Серии.
Надежды на Carville Racing и Lukoil Racing Drift Team
Шансы на подиум есть и у двух других коллективов. Carville Racing силами Антона Козлова, Артёма Лейтиса, Ивана Пальмина и Дмитрия Щербины будет сражаться за призовые позиции, а их основными соперниками станут пилоты Lukoil Racing Drift Team: Данила Воробьёв, Андрей Астапов и Григорий Гусев. Все представители этих команд имеют всё для того, чтобы оказаться на пьедестале, но пока спортсменам не удаётся собрать воедино удачу и безошибочный пилотаж. Переломить тенденцию в свою пользу может получиться именно на прекрасно знакомом пилотам треке ADM Raceway.
По одному пилоту выведут на старт команды STAR PЁR STARS AIMOL и Heatcarbon Racing. Представитель Челябинска Дмитрий Путилин (STAR PЁR STARS AIMOL) и петербуржец Антон Клямко (Heatcarbon Racing) также способны преподнести сюрпризы. Интересно будет наблюдать и за Ильёй Фёдоровым, выступающим на уникальном дрифтовом Ford Mustang, с учётом того, что ADM Raceway является для пилота домашним треком.
Чемпион RDS Open на этапе RDS GP
По «уайлд-кард» (wild card) в четвёртом этапе Гран-При РДС в Москве примут участие три пилота Открытого чемпионата РДС, среди которых Анатолий Щербак — действующий чемпион RDS Open. В числе других представителей «второго дивизиона» в Мячково будут Руслан Арефьев (BMW M4 G82) и Станислав Антропов (Mazda RX8), которые порадуют поклонников дрифта своими необычными по меркам Гран-При Российской Дрифт Серии автомобилями.
Юниоры на ADM Raceway
В 2026 году Российская Дрифт Серия совместно с программой развития молодых кадров автоспорта Aimol Junior проводит серию летних учебно-тренировочных сборов (УТС) для юниоров в возрасте от 8 до 15 лет. Первым автодромом Гран-При Российской Дрифт Серии, где выступили юные дрифтеры, стал комплекс «Игора Драйв». Затем молодые пилоты попробовали свои силы на «Нижегородском кольце», а сейчас пришло время для заездов на ADM Raceway.
На автодроме в Мячково выступят Степан Попов (Toyota Mark II), Даниил Арефьев (BMW 3 Series E92), Тимофей Колобов (Nissan Skyline R34) и Арсений Цареградцев (Toyota Altezza). Сын двукратного чемпиона RDS GP Аркадия Цареградцева стал победителем на двух предыдущих УТС, но у его соперников есть все шансы побороться за победу в квалификации и парных заездах.
Судейская бригада RDS GP 2026
В сезоне-2026 квалификационные и парные заезды пилотов Гран-При РДС оценивают опытные судьи Антон Новиков, Андрей Паули и Дмитрий Ермохин. Четвёртый судья, занимающийся аналитикой повторов, меняется от этапа к этапу, чтобы обеспечить эффективный процесс подготовки новых судейских кадров.
Расписание 4-го этапа Гран-При РДС 2026 на ADM Raceway.
11 июля, суббота
- 9:00 — тренировочные заезды
- 12:00 — квалификация
- 16:45 — автограф-сессия на пит-лейне
- 17:40 — парные тренировки
12 июля, воскресенье
- 9:15 — тренировочные заезды
- 10:25 — парные заезды ТОП-32
- 13:20 — парад пилотов и автограф-сессия на трассе
- 14:45 — парные заезды ТОП-16/ ТОП-8 / ТОП-4 / финал
- 17:40 — церемония награждения
Следить за событиями на трассе можно будет как с трибун автодрома ADM Raceway, так и в прямом эфире на платформе RDS TV — квалификационные заезды можно будет посмотреть бесплатно после регистрации, а парные заезды будут доступны по подписке.
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