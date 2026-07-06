Гран-При РДС возвращается в Москву

Действующим триумфатором RDS GP является «Systeme Electric Одержимые Моторспорт». Илья Попов, одержавший первую в карьере победу в парных заездах на предыдущем этапе в Нижнем Новгороде, будет стремиться закрепить свой успех. Не меньше мотивации у его брата Владислава Попова и у лидера коллектива, двукратного обладателя титула Аркадия Цареградцева.

Сильны позиции Fresh Racing, у которой три пилота из четырёх уже отметились призовыми подиумами в ходе сезона. Ирландский легионер Томми Кайли будет нацелен на свою вторую победу или как минимум на третий подиум. Его напарники — Дамир Идиятулин и Сергей Кузнецов — также уже попадали в топ-3, но пока не поднимались на высшую ступень пьедестала почёта и вполне могут сделать это именно на ADM Raceway.

Takayama Forward Auto на своём счету уже имеет и подиумы, завоёванные Петром Бородиным на Moscow Raceway и Тимофеем Добровольским на «Нижегородском кольце», и победу, которую одержал четырёхкратный чемпион RDS GP Георгий Чивчян на трассе «Игора Драйв». Каждый из них нацелен повторить свой успех, а для Романа Тиводара уик-энд на ADM Raceway будет отличной возможностью наконец-то прервать досадную серию без наград в Гран-При Российской Дрифт Серии.