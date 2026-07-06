Россиянам объяснили, как по звуку определить поломку машины

Он пояснил, что металлический скрежет, как правило, связывают с изношенными тормозными колодками, а проявляется он во время торможения. Также подобный шум может проявляться из-за контакта защиты с вращающимися элементами, разрушенного ступичного подшипника или загнутого пыльника диска.

Свист, как правило, связан с ремнём навесного оборудования. Проявляться он может при холодном запуске, если ремень проскальзывает из-за износа, слабого натяжения, неисправного ролика или шкива. Наиболее опасно это в случае появления запаха горелой резины, либо если шум не прекращается.

Пристального внимания требует металлический стук из мотора. Лёгкое «цоканье» при запуске не является проблемой, но если звук громкий, усиливается с оборотами и не исчезает после прогрева, сопровождается падением давления масла — продолжать движение нельзя. Причина может быть в натяжителе, поршневой группе, цепи ГРМ, износе вкладышей и масляном голодании.

По словам эксперта, важен не только сам звук, но и когда он появляется. Например, если шум зависит от оборотов двигателя, то проверять стоит мотор, навесное оборудование, генератор, помпу, компрессор кондиционера, ремни и ролики. Если проявляется на скорости — диагностируют тормоза, приводы, трансмиссию, ступичные подшипники, редуктор и шины. На дорожных неровностях — причину ищут в подвеске, рулевом управлении, опорах двигателя, креплениях защиты и выхлопа.

«Полезно записать звук на видео и отметить условия: холодный или горячий мотор, скорость, обороты, передача, торможение, поворот, кочка, включённый кондиционер. Для сервиса такая информация часто ценнее общей фразы "что-то стучит”», — заключил Архипов.

Читайте также: