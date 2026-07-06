В Госдуме призвали пересмотреть правила пользования платными дорогами

Политик отметил, что льготу можно распространить на автомобилистов, которые в течение последних 12 месяцев не нарушали правил движения и не получали штрафы.

«Прошу вас рассмотреть целесообразность реализации инициативы о предоставлении физическим лицам — гражданам РФ, не привлекавшимся в течение предшествующих 12 месяцев к административной ответственности за правонарушения в области дорожного движения, права бесплатного проезда по платным автомобильным дорогам федерального и регионального значения и представить позицию министерства по данному вопросу», — говорится в обращении.

Миронов подчеркнул, что сегодня по всей России найдётся порядка 7% водителей, которые за последний год не получили ни одного «письма счастья». Нововведение же должно стать «механизмом позитивного экономического стимулирования» россиян, которые не привлекаются к ответственности за нарушения правил.

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