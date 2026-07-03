Минтранс России удвоит парковочные льготы для некоторых водителей

Опубликовано 03 июля 2026, 16:421 мин.
Минтранс России удвоит парковочные льготы для некоторых водителейМногодетным семьям хотят разрешить бесплатно парковать две машины
Минтранс РФ удвоит парковочные льготы для водителей, но не всех. В министерстве транспорта России утвердили обновлённые рекомендации по управлению парковочным пространством в городах. Согласно поправкам, семьям с четырьмя и более детьми хотят разрешить бесплатно оставлять на стоянках два автомобиля.
РИА Новости / Евгений Одиноков
Стоит отметить, что сегодня многодетные семьи уже имеют право бесплатно пользоваться городскими платными парковками без оплаты. Тем не менее, чиновики считают, что если граждане активно работают над повышением демографии и имеют в семье более четырёх детей, удвоение действующих норм значительно упростит передвижение.
Уточняется, что на данный момент норм является рекомендательной и направлена в адрес местных администраций, так как именно они устанавливают льготы для семей с детьми.
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Источник:ТАСС
Автор:Светлана Ходос
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