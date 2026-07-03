Минтранс России удвоит парковочные льготы для некоторых водителей

Стоит отметить, что сегодня многодетные семьи уже имеют право бесплатно пользоваться городскими платными парковками без оплаты. Тем не менее, чиновики считают, что если граждане активно работают над повышением демографии и имеют в семье более четырёх детей, удвоение действующих норм значительно упростит передвижение.

Уточняется, что на данный момент норм является рекомендательной и направлена в адрес местных администраций, так как именно они устанавливают льготы для семей с детьми.

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