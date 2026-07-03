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Опубликовано 03 июля 2026, 16:14
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В Германии выставлена на продажу уникальная 59-летняя Волга

Универсал тщательно отреставрирован
В Германии на продажу выставлена уникальная 59-летняя Волга. Неподалёку от Штутгарта появилось объявление о продаже восстановленного советского универсала ГАЗ М22 1967 года выпуска. Уточняется, что автомобиль прошёл капитальный ремонт всех узлов, также полностью отреставрирован салон. Об этом сообщает портал 110km.ru.
В Германии выставлена на продажу уникальная 59-летняя Волга
AutoScout

Машина была полностью разобрана, после чего собрана обратно с заменой необходимых деталей. Так, реставраторы перебрали двигатель, переднюю подвеску, тормозную систему, установили шины и обновили обивку сидений. После окончания капитального ремонта пробег составляет менее 1000 км.

Кузову уделили не меньше внимания. В частности, кузовные детали, в том числе днище, очистили и покрыли современным антикоррозийным составом. Также был обновлён слой краски, что позволяет защитить от появления ржавчины в будущем.

За отреставрированный 59-летний универсал Волга М22 продавец намерен выручить 32,5 тыс. евро (2,9 млн рублей по актуальному курсу).

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Источник:110km.ru
Автор:Светлана Ходос
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