В Германии выставлена на продажу уникальная 59-летняя Волга

Машина была полностью разобрана, после чего собрана обратно с заменой необходимых деталей. Так, реставраторы перебрали двигатель, переднюю подвеску, тормозную систему, установили шины и обновили обивку сидений. После окончания капитального ремонта пробег составляет менее 1000 км.

Кузову уделили не меньше внимания. В частности, кузовные детали, в том числе днище, очистили и покрыли современным антикоррозийным составом. Также был обновлён слой краски, что позволяет защитить от появления ржавчины в будущем.

За отреставрированный 59-летний универсал Волга М22 продавец намерен выручить 32,5 тыс. евро (2,9 млн рублей по актуальному курсу).

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