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Опубликовано 03 июля 2026, 09:58
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Продажи новых автомобилей в России резко выросли

Авторынок страны вырос на 12%
В РФ продажи новых машин резко увеличились в I полугодии 2026. В период с января по июнь 2026 года продажи новых автомобилей на российском рынке выросли на 12% по сравнению с первыми шестью месяцами прошолго года, до 679,8 тыс. машин. Об этом говорится в сообщении Минпромторга России, которое имеется в распоряжении Quto.ru.
Продажи новых автомобилей в России резко выросли
РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Львиная доля спроса пришлась на легковые автомобили. С начала 2026 дилеры реализовали 610,3 тыс. единиц техники, что на 15,9% больше, чем в первой половине прошлого года.

В ведомстве отметили, что объём продаж собранных на территории страны транспортных средств составил 431 тыс. экземпляров, что на 29,3% больше, чем годом ранее. Также сообщается, что благодаря локализации доля отечественных машин выросла по сравнению с 2025 на 8%, до 63,4%.

С начала года россияне купили 54,3 тыс. гибридов и электромобилей, что на 90,7% больше, чем в январе—июне прошлого года. Их доля на авторынке России достигла 8%, а на собранные в стране машины пришлось 27,3% проданной батарейной техники.

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Автор:Светлана Ходос
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