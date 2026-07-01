В России Haval работает над новым крупным складом запчастей

Опубликовано 01 июля 2026, 14:401 мин.
В России Haval работает над новым крупным складом запчастейПроизводитель приступил к работе на новом логистическом комплексе в Подмосковье
Haval построит очень большой склад запчастей в Подмосковье. Китайский концерн Great Wall сообщил о запуске крупного логистического комплекса на территории Московской области. Площадка расположена в Клину, а её общая площадь достигает 42 тыс. «квадратов», говорится в сообщении компании, поступившем в редакцию Quto.ru.
Haval
Производитель отмечает, что склад станет ключевой точкой, из которой оригинальные запчасти будут поставлять дилерам Haval и Tank в России и Белоруссии. При этом сама скорость доставки заметно вырастет благодаря удобному расположению, переводу всех операций под свой контроль и внедрению ряда логистических решений.
Сообщается, что на территории комплекса в наличии будет находиться порядка 35 000 различных деталей для машин концерна, а само появление нового склада позволит сократить время ожидания ремонта автомобилей для клиентов.
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