В России Haval работает над новым крупным складом запчастей

Производитель отмечает, что склад станет ключевой точкой, из которой оригинальные запчасти будут поставлять дилерам Haval и Tank в России и Белоруссии. При этом сама скорость доставки заметно вырастет благодаря удобному расположению, переводу всех операций под свой контроль и внедрению ряда логистических решений.

Сообщается, что на территории комплекса в наличии будет находиться порядка 35 000 различных деталей для машин концерна, а само появление нового склада позволит сократить время ожидания ремонта автомобилей для клиентов.

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