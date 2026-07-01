В России выставлен на продажу очень дорогой подозрительный Land Cruiser

Под капотом модели установлен 4,5-литровый дизель мощностью 249 л. с., с которым сочетаются автоматическая коробка передач и полный привод. Оснащение включает камеры кругового обзора, систему контроля рядности движения, передние сиденья с вентиляцией. Кроме того, после покупки были удалены клапан EGR и «прочая экология», установлена противоугонная система, а на блок управления двигателя были установлены дополнительные секретки.

По утверждению продавца, за 11 лет внедорожник проехал всего 30 тыс. км, что позволило ему сохраниться в заводском состоянии. Тем не менее, алгоритмы сервиса проверки автомобилей утверждают, что показания одометра недостоверны, а реальный пробег превышает 280 тыс. км.

Владелец с этим заявлением категорически не согласен и называет оценку бредом. Он утверждает, что «Крузак» покупался новым в одном из автосалонов города, о чём имеются подтверждающие документы. Для подтверждения своей правоты он готов предоставить машину на любую компьютерную диагностику.

Продавец намерен выручить за спорный Toyota Land Cruiser 2015 года выпуска 10 млн рублей.

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