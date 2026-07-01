Россиянам объяснили, как повлияет изменение курса рубля на цены на машины

По его словам, для локализованных брендов прямой зависимости от курса рубля нет, а на итоговую стоимость влияет множество факторов: от спроса и конкурентной ситуации до складских запасов, себестоимости производства и политики дистрибьютора.

«Даже если часть компонентов зависит от валюты, корректировка обычно происходит не сразу, а с лагом в несколько месяцев», — считает эксперт.

В то же время под ударом могут оказаться иномарки, которые поставляются на российский рынок по альтернативным каналам.

«Изменение курса рубля в первую очередь влияет на автомобили, которые поставляются по параллельному и альтернативному импорту. На машины, которые уже находятся на складе, краткосрочное ослабление рубля напрямую не влияет: они были закуплены по предыдущему курсу и уже сформировали свою себестоимость», — пояснил эксперт.

Тем не менее, он отметил, что сегодня рынок «научился работать с достаточно короткими складскими запасами», которых хватит на несколько недель. Новые же поставки будут рассчитываться уже по актуальному курсу валют. Таким образом, если рубль ослабнет, то новые партии машин могут подорожать.

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