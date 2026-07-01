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Опубликовано 01 июля 2026, 11:04
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Россиянам объяснили, как повлияет изменение курса рубля на цены на машины

Эксперты отмечают, что курс окажет наибольшее влияние на параллельный импорт
Россиянам рассказали об изменениях цен на машины вслед за курсом рубля. Колебания курса национальной валюты могут отразиться на стоимости новых автомобилей, но далеко не всех. Об этом сообщил директор по продажам машин компании «Рольф» Николая Иванов в беседе с RG.RU.
Россиянам объяснили, как повлияет изменение курса рубля на цены на машины
Артеменков Александр/PhotoXPress.ru

По его словам, для локализованных брендов прямой зависимости от курса рубля нет, а на итоговую стоимость влияет множество факторов: от спроса и конкурентной ситуации до складских запасов, себестоимости производства и политики дистрибьютора.

«Даже если часть компонентов зависит от валюты, корректировка обычно происходит не сразу, а с лагом в несколько месяцев», — считает эксперт.

В то же время под ударом могут оказаться иномарки, которые поставляются на российский рынок по альтернативным каналам.

«Изменение курса рубля в первую очередь влияет на автомобили, которые поставляются по параллельному и альтернативному импорту. На машины, которые уже находятся на складе, краткосрочное ослабление рубля напрямую не влияет: они были закуплены по предыдущему курсу и уже сформировали свою себестоимость», — пояснил эксперт.

Тем не менее, он отметил, что сегодня рынок «научился работать с достаточно короткими складскими запасами», которых хватит на несколько недель. Новые же поставки будут рассчитываться уже по актуальному курсу валют. Таким образом, если рубль ослабнет, то новые партии машин могут подорожать.

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Источник:Российская газета
Автор:Светлана Ходос
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