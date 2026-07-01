В России начались продажи бюджетной версии Tenet T8

В движение автомобиль приводит 1,6-литровый наддувный двигатель на 186 л. с., работающий в связке с 7-ступенчатым «роботом», привод — только передний.

Базовое оборудование включает 10,3-дюймовую виртуальную панель приборов, медиасистему с тачскрином диагональю 15,6 дюйма и голосовым управлением, двухзонный климат-контроль, аудиосистему с 8 динамиками, камеры кругового обзора, подогрев сидений, руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.