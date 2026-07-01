В России начались продажи бюджетной версии Tenet T8

Опубликовано 01 июля 2026, 08:431 мин.
В России начались продажи бюджетной версии Tenet T8Автомобиль лишился третьего ряда и полного привода
В РФ стартовали продажи доступной версии кроссовера Tenet. Российская компания Tenet объявила о появлении в своих дилерских центрах новой модификации флагманского T8 с пятиместной компоновкой салона. В пресс-службе производителя сообщили редакции Quto.ru, что выпуск модели налажен на заводе холдинга AGR в Калужской области.
Tenet
В движение автомобиль приводит 1,6-литровый наддувный двигатель на 186 л. с., работающий в связке с 7-ступенчатым «роботом», привод — только передний.
Базовое оборудование включает 10,3-дюймовую виртуальную панель приборов, медиасистему с тачскрином диагональю 15,6 дюйма и голосовым управлением, двухзонный климат-контроль, аудиосистему с 8 динамиками, камеры кругового обзора, подогрев сидений, руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.
Кроме того, рядом опций можно управлять дистанционно при помощи фирменной телематики и мобильного приложения, также на модель можно установить фаркоп для буксировки прицепов массой не более 750 кг.
Цены на пятиместный Tenet T8 на российском рынке начинаются от 2 999 000 рублей.
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