В России начались продажи новой версии популярного пикапа GWM

В России начались продажи новой версии популярного пикапа GWMРоссиянам Poer предложен с механической трансмиссией
Моторная гамма модели включает 2,0-литровый бензиновый турбомотор на 218 л. с. и 163-сильный дизель того же объёма. Полный привод реализован по принципу Part-Time, с понижающей передачей и блокировкой межколёсного дифференциала.
Грузоподъёмность модели составляет 975 кг, а максимальная масса буксируемого прицепа достигает 2250 кг.
Внешне от дореформенной версии новинку можно отличить по другой решётке радиатора, полностью диодной оптике, защитным накладкам из неокрашенного пластика, 17-дюймовым колёсным дискам и крупному названию бренда на заднем борту.
Оснащение пикапа включает аналоговую панель приборов с 3,5-дюймовым экраном, мультимедиа с тачскрином диагональю 12,3 дюйма, климат-контролем, бесключевым доступом, круиз-контролем, подогревом сидений, руля, зеркал и лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей.
Стоимость GWM Poer с механической коробкой передач начинается от 3 449 000 рублей — это на 200 000 рублей дешевле самой доступной модификации с автоматической коробкой передач.
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