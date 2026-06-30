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Опубликовано 30 июня 2026, 15:07
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В России начались продажи новой версии популярного пикапа GWM

Россиянам Poer предложен с механической трансмиссией
В РФ стартовали продажи новой версии популярного пикапа GWM. Концерн Great Wall объявил старт продаж на российском рынке рамного грузовика Poer с механической коробкой передач. Россиянам модель предложена с двумя вариантами двигателей и в единственной комплектации, говорится в сообщении компании, поступившем в редакцию Quto.ru.
В России начались продажи новой версии популярного пикапа GWM
GWM

Моторная гамма модели включает 2,0-литровый бензиновый турбомотор на 218 л. с. и 163-сильный дизель того же объёма. Полный привод реализован по принципу Part-Time, с понижающей передачей и блокировкой межколёсного дифференциала.

Грузоподъёмность модели составляет 975 кг, а максимальная масса буксируемого прицепа достигает 2250 кг.

Внешне от дореформенной версии новинку можно отличить по другой решётке радиатора, полностью диодной оптике, защитным накладкам из неокрашенного пластика, 17-дюймовым колёсным дискам и крупному названию бренда на заднем борту.

В России начались продажи новой версии популярного пикапа GWM

© GWM

Оснащение пикапа включает аналоговую панель приборов с 3,5-дюймовым экраном, мультимедиа с тачскрином диагональю 12,3 дюйма, климат-контролем, бесключевым доступом, круиз-контролем, подогревом сидений, руля, зеркал и лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей.

Стоимость GWM Poer с механической коробкой передач начинается от 3 449 000 рублей — это на 200 000 рублей дешевле самой доступной модификации с автоматической коробкой передач.

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Автор:Светлана Ходос
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