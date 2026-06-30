В России начались продажи новой версии популярного пикапа GWM

Моторная гамма модели включает 2,0-литровый бензиновый турбомотор на 218 л. с. и 163-сильный дизель того же объёма. Полный привод реализован по принципу Part-Time, с понижающей передачей и блокировкой межколёсного дифференциала.

Грузоподъёмность модели составляет 975 кг, а максимальная масса буксируемого прицепа достигает 2250 кг.

Внешне от дореформенной версии новинку можно отличить по другой решётке радиатора, полностью диодной оптике, защитным накладкам из неокрашенного пластика, 17-дюймовым колёсным дискам и крупному названию бренда на заднем борту.