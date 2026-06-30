Россиянам назвали причины резкого роста цен на запчасти

По информации Российского союза автостраховщиков (РСА), на большинство популярных иномарок массового сегмента подорожание не превысило 6%, но по ряду моделей оно достигает 20%.

По мнению Мосеева, связано это с усложнением логистических цепочек из-за ближневосточного конфликта. Кроме того, одной из ключевых причин эксперт назвал особенности российского налогообложения и общую экономическую ситуацию.

«Много автозапчастей поставлялись на российский рынок через малые и средние автопредприятия и, соответственно, НДС там не было, теперь же он есть. В целом же сказывается еще и инфляция. Эти ключевые факторы по-разному сыграли на разных брендах и на разных позициях по брендам. Потому что нужно понимать, что есть позиции, которые легко заменяемы, например с китайского рынка, скажем, расходники и так далее, а есть позиции с оригинальным качеством, которые не всегда можно привезти из Китая», — пояснил специалист.

По его мнению, если ситуация на Ближнем Востоке изменится, то логистика наладится и возобновят работу старые каналы — всё это приведёт к снижению цен. В противном случае поставщики смогут найти альтернативные пути.

«Реальность показала, что рынок подстраивается под любую ситуацию, которая происходит. Просто нужно время. Я бы не делал какие-то существенные выводы на основании краткосрочной истории, а полгода — это все-таки краткосрочная история», — заключил Мосеев.

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