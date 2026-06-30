В России водителей предупредили об изменениях правил движения

По предварительным данным, владельцам автодорог рекомендуют принимать решение об установлении лимита персонально для каждого отрезка, также следует учитывать данные о фактической интенсивности движения, особенностях прилегающих территорий и качество дорожной инфраструктуры.

«Качество самих дорог улучшается, в лучшую сторону меняются и условия езды. Разметка, освещение, разделительные барьеры уже соответствуют высоким требованиям. К тому же сами автомобили стали более технологичными и надёжными. Там, где позволяет обстановка, скорость движения машин нужно повышать», — поддержал нововведение зампред думского комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Рафаэль Марданшин.

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