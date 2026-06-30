Низкие российские цены европейских автомобилей назвали уловкой

Итоговая сумма складывается из нескольких обязательных составляющих. В основе — закупочная цена у европейского дилера, которая зависит от конкретной версии, оснащения и текущего курса валют. К ней добавляются траты на международный перевод и услуги посредников, через которых проводят сделку и экспорт. Далее — транспортировка и страховка на время пути: техника должна прибыть в сохранности, без повреждений в дороге. На российской таможне начисляются обязательные пошлины и утилизационный сбор. После этого автомобиль проходит лабораторные испытания, получает ЭПТС и направляется на предпродажную подготовку — мойку, химчистку, полировку и техническую проверку.

Иногда в рекламе указывается привлекательная цена, но не говорится, что часть обязательных расходов оплачивается отдельно. Ещё одна встречающаяся ситуация — изменение стоимости после внесения аванса под предлогом увеличения стоимости перевозки или появления дополнительных комиссий.

Среди самых распространённых уловок эксперт назвал стремление выдать машину за более оснащенную, чем является на самом деле. Так, некоторые Mercedes–Benz G–Class покупаются в базовой комплектации с простыми сиденьями. Затем их перешивают, добавляя ромбовидную строчку. Для Mercedes–Benz G–Class такая отделка обычно означает наличие опций: мультиконтурных сидений, вентиляции, массажа. Покупатели автоматически предполагают, что эти функции присутствуют, хотя фактически изменился только внешний вид сидений.

Случается, что заднеприводный Mercedes–Benz V–Class продают под видом версии 4MATIC. Для этого достаточно заменить шильдик на багажнике, а покупатель, не проверив автомобиль по VIN, может даже не заметить подмены. Бывают случаи, когда продавцы не сообщают о кузовном ремонте, указывают в объявлении опции, которых нет, или используют фотографии автомобиля в более богатой комплектации.

Также встречаются ситуации, когда продавец, пытаясь продать неликвидный автомобиль без важных опций, например, новой подвески AMG Active Ride Control или бесключевого доступа для Mercedes–Benz G–class, может умолчать об их отсутствии.

Чтобы не быть обманутым, нужно выбирать надёжного дилера. По словам Каканова, сотрудничать нужно только с теми компаниями, которые дорожат своей репутацией. «Перед покупкой стоит изучить отзывы, запросить VIN–номер, проверить историю автомобиля и заранее получить полный расчет стоимости с расшифровкой всех расходов. Добросовестный дилер не скрывает происхождение автомобиля, открыто объясняет структуру цены и готов подтвердить заявленную комплектацию. Для этого попросите продавца при осмотре автомобиля продемонстрировать все заявленные в объявлении опции», — объясняет эксперт.

Особое внимание нужно уделить договору. В нем должны быть указаны VIN–номер, окончательная стоимость автомобиля, перечень услуг, сроки поставки в случае заказа и ответственность сторон. Если цена может измениться без понятных оснований или договор содержит размытые формулировки, это повод насторожиться.

«При покупке автомобиля стоит выбирать не самое дешёвое предложение, а максимально прозрачные условия работы. В большинстве случаев именно репутация продавца становится лучшей гарантией того, что автомобиль действительно соответствует заявленным характеристикам», — подытожил Тимур Каканов.

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