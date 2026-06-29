В российских автошколах появятся программы для одного типа машин

Наибольшей популярностью машины с правым рулём пользуются на Дальнем Востоке, Камчатке, Сахалине и в Магаданской области — здесь их доля превышает 70%.

«При такой высокой доле машин с правым рулём в регионе, конечно, есть необходимость проходить практику вождения машин для сложных условий управления. Рекомендуется при управлении ставить на машину перископические зеркала или систему камер обгона. Для праворульных машин рекомендуется держать увеличенную дистанцию до машины впереди (в 1,5-2 раза), чтобы угол обзора был больше. Проблема и в настройках света фар, которые просто ослепляют "встречку”», — пояснил кандидат экономических наук Александр Тимофеев.

Эксперт отметил, что по всей России такие машины занимают порядка 8% парка, на вторичном рынке — 12,2%. При этом статистика показывает, что рост их аварийности пропорционален общему число «прулей» на дорогах. При этом последствия ДТП значительно тяжелее, так как львиная доля приходится на столкновения на встречной полосе: водители попросту не видят встречку при обгоне.

Читайте также: