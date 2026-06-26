Land Rover представил уникальный Defender с окрасом хамелеон

Одной из наиболее заметных особенностей машин стала уникальная окраска с эффектом смены оттенка: в зависимости от угла и освещения, цвет внедорожника меняется от зелёного до фиолетового и золотистого. Трубчатые каркасы и крыша окрашены в белый цвет, декор того же оттенка нанесён на кузов.

В отделке салона использована экокожа Weir с зелёной прострочкой, также владелец получит мягкие шерстяные ковры и фирменные напольные коврики.

Оснащение включает 9,0-дюймовый экран медиасистему с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также цифрового радио, а также камеру заднего вида с омывателем.