Land Rover представил уникальный Defender с окрасом хамелеон

Land Rover представил уникальный Defender с окрасом хамелеонКомпания получила заказ на четыре индивидуальных автомобиля
Одной из наиболее заметных особенностей машин стала уникальная окраска с эффектом смены оттенка: в зависимости от угла и освещения, цвет внедорожника меняется от зелёного до фиолетового и золотистого. Трубчатые каркасы и крыша окрашены в белый цвет, декор того же оттенка нанесён на кузов.
В отделке салона использована экокожа Weir с зелёной прострочкой, также владелец получит мягкие шерстяные ковры и фирменные напольные коврики.
Оснащение включает 9,0-дюймовый экран медиасистему с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также цифрового радио, а также камеру заднего вида с омывателем.
Автомобили построены на шасси машин, выпущенных с 2012 по 2016 год. В движение модель приводит 5,0-литровый V8 на 400 л. с. и 515 Нм крутящего момента, работающий в связке с 8-ступенчатым «автоматом», привод — полный.
Покупатель, имя которого не раскрывается, заказал по одному Defender 90 с мягким и жёстким верхом, а также пикап с двухместной кабиной и универсал Defender 110. Стоимость внедорожников особой серии не раскрывается, но можно быть уверенным, что они оказались очень дорогими.
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