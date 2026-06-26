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Опубликовано 26 июня 2026, 13:18
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Land Rover представил уникальный Defender с окрасом хамелеон

Компания получила заказ на четыре индивидуальных автомобиля
Land Rover представил уникальный Defender. Подразделение британского автопроизводителя Classic, которое занимается выпуском классических машин, раскрыло подробности об эксклюзивных внедорожниках, которые созданы по индивидуальному заказу. Выпуск каждого из автомобилей занял порядка 400 часов.
Land Rover представил уникальный Defender с окрасом хамелеон
Land Rover

Одной из наиболее заметных особенностей машин стала уникальная окраска с эффектом смены оттенка: в зависимости от угла и освещения, цвет внедорожника меняется от зелёного до фиолетового и золотистого. Трубчатые каркасы и крыша окрашены в белый цвет, декор того же оттенка нанесён на кузов.

В отделке салона использована экокожа Weir с зелёной прострочкой, также владелец получит мягкие шерстяные ковры и фирменные напольные коврики.

Оснащение включает 9,0-дюймовый экран медиасистему с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также цифрового радио, а также камеру заднего вида с омывателем.

© Land Rover

Автомобили построены на шасси машин, выпущенных с 2012 по 2016 год. В движение модель приводит 5,0-литровый V8 на 400 л. с. и 515 Нм крутящего момента, работающий в связке с 8-ступенчатым «автоматом», привод — полный.

Покупатель, имя которого не раскрывается, заказал по одному Defender 90 с мягким и жёстким верхом, а также пикап с двухместной кабиной и универсал Defender 110. Стоимость внедорожников особой серии не раскрывается, но можно быть уверенным, что они оказались очень дорогими.

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