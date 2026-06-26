В России начали сертифицировать новый крутой кроссовер Wey

Автомобиль построен на новейшей архитектуре GWM One, салон — исключительно шестиместный. В Китае автомобиль предложен в стандартной и удлинённой модификациях. Размеры первого составляют 5205 мм в длину, 2025 мм в ширину, 1825 мм в высоту, расстояние между осями равно 3050 мм. Габариты второго увеличены до 5299 мм в длину, а размер колёсной базы — 3150 мм.

В движение модель приводит гибридная установка параллельного типа, в состав которой входят 2,0-литровый наддувный двигатель на 238 сил и пара электромоторов с тремя вариантами мощности. Суммарная отдача агрегатов достигает 680, 694 или 748 л. с. Питаться они станут от аккумулятора ёмкостью 55,4, 66,6 или 80,0 кВтч, обеспечивающих запас хода до 470 км на электротяге, а без заправки и подзарядки машина проедет до 1700 км.

Новинка оборудована 12,3-дюймовой виртуальной панелью приборов, мультимедиа с 17,3-дюймовым тачскрином, который объединён в одном корпусе с монитором того же размера для переднего пассажира, интегрированным в потолок 21,4-дюймовым экраном для пассажиров второго ряда, а также акустикой с 31 динамиком, цифровым зеркалом заднего вида (передаёт потоковое видео с задней камеры), проекционным дисплеем, электроприводом дверей, фаркопом.

Старт продаж Wey V9X состоится в IV квартале 2026 года.

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