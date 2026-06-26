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Опубликовано 26 июня 2026, 06:45
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Россиянам назвали ответственных при ДТП с беспилотными машинами

Виновником может быть признан не только владелец
Россиянам назвали ответственных при ДТП с беспилотными машинами. Российские власти рассматривают законопроект об автомобилях с автономной системой управления. Документ, помимо прочего, предусматривает случаи, когда вина в дорожном происшествии и ответственность за возмещение ущерба пострадавшему ложится не только на владельца, но также на оператора удалённой поддержки, разработчика, производителя или сервисный центр.
Россиянам назвали ответственных при ДТП с беспилотными машинами
Комсомольская правда / PhotoXPress.ru

В министерстве транспорта отметили, закон о высокоавтоматизированных транспортных средствах введёт принципиально новый подход к распределению ответственности, но при этом пострадавшая сторона не должна становиться «заложником сложных технических разбирательств» и сталкиваться с задержками выплат на восстановительный ремонт.

«При этом базовая конструкция предполагает, что вред потерпевшему возмещает владелец высокоавтоматизированного транспортного средства. Также законопроект определяет, на каком из участников цепочки лежит соответствующая ответственность», — отметили в ведомстве.

Так, если авария произошла из-за дефекта конструкции, программного обеспечения или нарушения машиной с автопилотом ПДД, то ответственность будут нести изготовитель и разработчик. Если же автомобиль используется «за пределами среды штатной эксплуатации», не установлены обязательные обновления, либо зафиксированы несанкционированное вмешательство или нарушения правил эксплуатации, то в этом случае отвечать будут владелец или эксплуатант.

Сервисный центр будет отвечать за случившееся, если был проведён некачественный ремонт, а на дистанционного оператора вину возложат в случае его некорректных действий.

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Источник:ТАСС
Автор:Светлана Ходос
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