Водителям напомнили об обязательных действиях при ДТП с животными

«Даже если столкновение было легким, а животное, отскочив, убежало в лес, останавливаться и вызывать ГИБДД нужно обязательно. Если вы уехали, то это грубейшее нарушение, потому что такая ситуация считается ДТП, как и любая другая», — пояснил эксперт.

Он также отметил, что автомобилистам нужно вызвать полицию для фиксации происшествия, так как за каждым животным закреплено лесничество и, если повреждения будут обнаружены, а водитель о происшествии не заявил, то «последствия будут серьёзные».

В этом случае речь идёт не о штрафе, а о компенсации государству за нанесённый водителем ущерб, так как все дикие животные считаются госсобственностью. Так, за лося его размер составляет 80 тыс. рублей, за кабана — 30 тыс. рублей.

Если водитель не оформит ДТП у гаишников, то его может ожидать ответственность за побег с места аварии — это грозит лишением водительских прав на срок до полугода.

«Лучше зафиксировать всё и спокойно решать вопрос через страховую, если у вас есть каско», — заключил Мартыненко.

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