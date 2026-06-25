АвтоВАЗ предложит россиянам новую версию популярной Lada

Под капотом новинки разместится 106-сильный атмосферный двигатель объёмом 1,6 литра, с которым сочетается 6-ступенчатая механическая трансмиссия — ранее «сарай» предлагался только с автоматической коробкой передач. Тандем обеспечивает разгон от до до 100 км/ч за 12,7 секунды, а максимальная скорость достигает 174 км/ч. Также сообщается, что расход топлива в смешанном цикле составляет 7,8 литра бензина на 100 км пути.

Оснащение будет включать кондиционер, круиз-контроль, мультимедиа Lada EnjoY Evo, фирменную телематику, подогрев передних сидений и форсунок стеклоомывателя, а также две подушки безопасности.

Цены на Lada Iskra в исполнении «Драйв» будут начинаться от 1 565 000 рублей — это на 112 000 рублей дешевле версии с «автоматом».

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