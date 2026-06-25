В Петербурге прекратилось производство корейских машин

Известно, что на данный момент поставки Solaris в автосалоны марки продолжаются, а уже готовой техники хватит до осени. Тем не менее, ряд источников в дилерском сообществе отмечает, что в шоурумы привозят седаны и кроссоверы, которые были собраны в 2025 году. С начала 2026 южнокорейские машины в северной столице не выпускали.

По предварительным данным, по конвейерам сборочной площадки после проведения модернизации поплывут автомобили, которые сегодня известны на российском рынке как Omoda. Известно, что после локализации производства легковушки будут предложены россиянам под новой маркой, но как именно они будут называться, пока неизвестно. Не раскрываются на данный момент и сроки реализации проекта.

Напомним, производство автомобилей Solaris по полному циклу из имеющихся машинокомплектов началось на заводе в Санкт-Петербурге зимой 2024 года. В результате покупателям стали доступны седаны Hyundai Solaris и Kia Rio, хэтчбеки Kia Rio X-Line и кроссоверы Hyundai Creta. Всего было собрано порядка 82 тыс. машин.

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