Госдума определила судьбу законопроекта о повышении лимита ОСАГО

Проектом предлагалось внести поправки в законодательство, позволяющие повысить максимальный размер выплат в случаях, когда авария оформляется без участия гаишников, а водителями не производится фиксация и передача информации о происшествии в информационную систему обязательного страхования.

Авторы документа отмечают, что в нынешней ситуации даже небольшое столкновение может обернуться для автомобилистов дорогостоящим ремонтом, и выплаты не покроют ремонт даже в случае лёгких повреждений. В итоге граждане начнут всё чаще отказываться от европротокола, что увеличит нагрузку на ГИБДД.

«Учитывая существенный рост цен на автомобили, вызванный изменением методики расчёта утилизационного сбора и ежегодной индексацией его размера, действующий лимит выплат по европротоколу перестаёт соответствовать реальному уровню ущерба при ДТП. Повышение лимита до 300 тыс. рублей позволит сохранить эффективность упрощённой процедуры оформления ДТП и защитить интересы граждан», — говорится в пояснительной записке к документу.

В Госдуме с таким подходом не согласились и законопроект не поддержали. Депутаты напомнили, что в 2025 году лимит уже был повышен со 100 до 200 тыс. рублей и на данный момент «не сформировалась достаточная практика для оценки эффекта» от внесённых изменений.

«Комитет полагает, что вопрос об увеличении максимального размера выплат по европротоколу при наличии разногласий участников ДТП не может быть реализован в отрыве от уже реализованных мер», — говорится в заключении думского комитета по финансовому рынку.

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