В России прекратились продажи двух моделей Exeed

Напомним, модели, которые исчезли с российского сайта, были самыми доступными в линейке Exeed в нашей стране, а цены на них начинались от 2 790 000 рублей за LX и от 3 600 000 рублей за TXL.

По предварительным данным, вместо них россиянам будут предложены локализованные автомобили под маркой Esteo, производство которых будет налажено на экс-заводе Hyundai в Санкт-Петербурге.

Новый бренд является совместным проектом российского холдинга AGR и китайской компании Defetoo. Также они занимаются развитием модельного ряда марок Tenet, Tenet Plus и Jeland.

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