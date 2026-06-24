В России прекратились продажи двух моделей Exeed

Опубликовано 24 июня 2026, 12:041 мин.
В России прекратились продажи двух моделей ExeedПроизводитель убрал с сайта кроссоверы LX и TXL
Exeed прекратил продажи двух моделей в РФ. Китайский производитель сократил свой модельный ряд на российском рынке. Как стало известно RG.RU, с портала марки исчезли кроссоверы LX и TXL, но паркетники RX и VX по-прежнему доступны для покупки.
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Напомним, модели, которые исчезли с российского сайта, были самыми доступными в линейке Exeed в нашей стране, а цены на них начинались от 2 790 000 рублей за LX и от 3 600 000 рублей за TXL.
По предварительным данным, вместо них россиянам будут предложены локализованные автомобили под маркой Esteo, производство которых будет налажено на экс-заводе Hyundai в Санкт-Петербурге.
Новый бренд является совместным проектом российского холдинга AGR и китайской компании Defetoo. Также они занимаются развитием модельного ряда марок Tenet, Tenet Plus и Jeland.
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