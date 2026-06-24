В Минтрансе открестились от запрета одного типа машин в России

Опубликовано 24 июня 2026, 11:111 мин.
В Минтрансе открестились от запрета одного типа машин в РоссииВ ведомстве сообщили, что речь об ограничениях для праворульных автомобилей нет
Минтранс РФ открестился от запрета одного типа машин. В министерстве транспорта России подтвердили, что на данный момент изучаются потенциальные риски для дорожного движения, связанные с праворульными автомобилями, однако на данный момент речи о введении ограничений нет.
Toyota
«Речь идёт именно об исследовательской и аналитической работе, а не о введении ограничений и каких-либо запретов», — подчеркнули в ведомстве.
В Минтрансе отметили, что на данный момент специалисты ведомства совместно с МВД, Минпромторгом и ФГУП «НАМИ» анализируют эксплуатацию «прулей» — это позволит понять особенности управления и разработки мер для повышения безопасности на дорогах. На основе масштабного исследования будут сформированы определённые предложения.
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Источник:РИА Новости
Автор:Светлана Ходос
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