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Опубликовано 24 июня 2026, 11:11
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В Минтрансе открестились от запрета одного типа машин в России

В ведомстве сообщили, что речь об ограничениях для праворульных автомобилей нет
Минтранс РФ открестился от запрета одного типа машин. В министерстве транспорта России подтвердили, что на данный момент изучаются потенциальные риски для дорожного движения, связанные с праворульными автомобилями, однако на данный момент речи о введении ограничений нет.
В Минтрансе открестились от запрета одного типа машин в России
Toyota

«Речь идёт именно об исследовательской и аналитической работе, а не о введении ограничений и каких-либо запретов», — подчеркнули в ведомстве.

В Минтрансе отметили, что на данный момент специалисты ведомства совместно с МВД, Минпромторгом и ФГУП «НАМИ» анализируют эксплуатацию «прулей» — это позволит понять особенности управления и разработки мер для повышения безопасности на дорогах. На основе масштабного исследования будут сформированы определённые предложения.

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Источник:РИА Новости
Автор:Светлана Ходос
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