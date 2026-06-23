В Госавтоинспекции России опровергли проверку тонировки новым способом

Опубликовано 23 июня 2026, 14:351 мин.
В Госавтоинспекции России опровергли проверку тонировки новым способомВ ведомстве отметили, что расширять функционал дорожных камер пока не планируется
В ГИБДД РФ пояснили возможность введения проверки тонировки на машинах новым способом. В управлении Госавтоинспекции России опровергли ранее появившуюся в ряде СМИ информацию, что с 1 июля 2026 года на территории страны планируется усиление ответственности для водителей за ряд нарушений правил движения. Об этом говорится в заявлении пресс-службе ведомства, опубликованном в официальном канале.
Холявчук Светлана/PhotoXPress.ru
В ГИБДД подчеркнули, что действующие санкции за использование мобильного телефона во время движения останутся без изменений, также нет планов по проверке тонировки на передних стёклах автомобиля при помощи дорожных камер.
«Напоминаем, что административная ответственность в области безопасности дорожного движения устанавливается федеральным законодательством. Информация о внесении изменений размещается на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, а утвержденный нормативный правовой акт публикуется на официальном интернет-портале правовой информации», — сообщили в ведомстве.
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Автор:Светлана Ходос
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