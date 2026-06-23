В Госавтоинспекции России опровергли проверку тонировки новым способом

В ГИБДД подчеркнули, что действующие санкции за использование мобильного телефона во время движения останутся без изменений, также нет планов по проверке тонировки на передних стёклах автомобиля при помощи дорожных камер.

«Напоминаем, что административная ответственность в области безопасности дорожного движения устанавливается федеральным законодательством. Информация о внесении изменений размещается на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, а утвержденный нормативный правовой акт публикуется на официальном интернет-портале правовой информации», — сообщили в ведомстве.

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