Рост цен на запчасти вынудил россиян покупать машины-доноры

Как правило, речь идёт об автомобилях, которые не подлежат восстановлению после происшествий. При этом большая их часть, как правило, остаётся пригодной в качестве запчастей.

Россияне рассматривают такую покупку как способ сэкономить: машину можно разобрать и получить двигатель, коробку передач, оптику, кузовные детали, электронику. Этот вариант сам по себе дешевле покупки отдельных элементов у дилера или по параллельному импорту, к тому же лишние компоненты также можно выставить на продажу.

Наибольшим спросом у россиян пользуются китайские автомобили — их доля составила 34,7% от общего количества продаж, а средняя стоимость составляет 913 тыс. рублей. С небольшим отставанием от лидера вторую строчку занимают «немцы» — 27,8% сделок на онлайн-аукционах пришлось на машины из Германии со средней стоимостью 711 тыс. рублей. Доля техники российского производства составила 19,2% (221 тыс. рублей, южнокорейского — 8,9% (400 тыс. рублей).

По мнению экспертов, в ближайшее время спрос на автомобили-доноры будет только увеличиваться, что может отразиться на их стоимости.

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