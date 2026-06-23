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Опубликовано 23 июня 2026, 13:40
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Рост цен на запчасти вынудил россиян покупать машины-доноры

Спрос на автомобили для разбора заметно вырос
Рост цен на запчасти в РФ привёл к резкому росту спроса на машины-доноры. Несмотря на стабилизацию курса рубля, логистические цепочки находятся под угрозой из-за ближневосточного конфликта. В итоге за последний год запчасти и расходники для автомобилей подорожали на 20-40%, а эксперты прогнозируют новую волну роста цен на 15-30%. В итоге, согласно исследованию компании MIGTORG, которое имеется в распоряжении Quto.ru, россияне начали активно покупать на онлайн-аукционах «доноров».
Рост цен на запчасти вынудил россиян покупать машины-доноры
Пименов Роман/PhotoXPress.ru

Как правило, речь идёт об автомобилях, которые не подлежат восстановлению после происшествий. При этом большая их часть, как правило, остаётся пригодной в качестве запчастей.

Россияне рассматривают такую покупку как способ сэкономить: машину можно разобрать и получить двигатель, коробку передач, оптику, кузовные детали, электронику. Этот вариант сам по себе дешевле покупки отдельных элементов у дилера или по параллельному импорту, к тому же лишние компоненты также можно выставить на продажу.

Наибольшим спросом у россиян пользуются китайские автомобили — их доля составила 34,7% от общего количества продаж, а средняя стоимость составляет 913 тыс. рублей. С небольшим отставанием от лидера вторую строчку занимают «немцы» — 27,8% сделок на онлайн-аукционах пришлось на машины из Германии со средней стоимостью 711 тыс. рублей. Доля техники российского производства составила 19,2% (221 тыс. рублей, южнокорейского — 8,9% (400 тыс. рублей).

По мнению экспертов, в ближайшее время спрос на автомобили-доноры будет только увеличиваться, что может отразиться на их стоимости.

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Автор:Светлана Ходос
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