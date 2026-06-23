Кубок Санкт-Петербурга по дрифту продолжится на автодроме «Игора Драйв»

В субботу, 27 июня, пилоты дважды пройдут трассу в одиночку во время квалификационных попыток. Их задача — максимально точно выполнить судейское задание, а максимальная оценка за квалификацию составляет 100 баллов. В воскресенье, 28 июня, состоятся парные заезды на выбывание в сетке ТОП-24.

В этом году соревнования в Кубке Санкт-Петербурга проходят в формате двойной сетки, которая позволяет проигравшему пилоту продолжить борьбу в нижней сетке и дойти до финала. Такой формат обостряет конкуренцию и делает борьбу ещё более увлекательной.