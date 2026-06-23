Кубок Санкт-Петербурга по дрифту продолжится на автодроме «Игора Драйв»27 и 28 июня состоится второй этап Кубка Санкт-Петербурга по дрифту сезона 2026 года
В субботу, 27 июня, пилоты дважды пройдут трассу в одиночку во время квалификационных попыток. Их задача — максимально точно выполнить судейское задание, а максимальная оценка за квалификацию составляет 100 баллов. В воскресенье, 28 июня, состоятся парные заезды на выбывание в сетке ТОП-24.
В этом году соревнования в Кубке Санкт-Петербурга проходят в формате двойной сетки, которая позволяет проигравшему пилоту продолжить борьбу в нижней сетке и дойти до финала. Такой формат обостряет конкуренцию и делает борьбу ещё более увлекательной.
В 2026 году на чемпионате в любом случае будет новый победитель, так как действующий обладатель трофея Александр Мезенцев сосредоточился на тренерской работе. Место за рулём чемпионского BMW E36 Александра занял Артем Лейтис — один из лидеров дрифта в Северо-Западном регионе.
На первом этапе Лейтис выступил в квалификации, показав результат 99 баллов, но этого хватило только для третьего места. Такой же результат показал Владислав Вторушин, ставший вторым, а победитель отбора, петербуржец Анатолий Кизин на BMW E92, набрал максимально возможные 100 баллов.
Победная поступь Кизина продолжилась и в воскресенье — он дошёл до финала, где оказался сильнее пилота из Мурманска Артема Каневского на BMW E30. Бронза — у Елисея Никитина на Toyota Altezza.
Смогут ли пилоты на японской технике остановить доминирование дрифтеров на BMW 3-й серии различных поколений — ещё одна интрига второго этапа.
В командном зачёте лидирует ISKRA Racing (353 очка), которую представляют Елисей Никитин, Артем Каневский и Юрий Алексашкин. Всего три балла лидерам уступает коллектив «Есть вопросы» (350 очков), за который выступают Денис Антрушин, Матвей Вахрушев и Анатолий Кизин.
Билеты на второй и третий этапы Кубка Санкт-Петербурга по дрифту в продаже на сайте автодрома. Зрительские трибуны расположены в непосредственной близости от трассы, что дарит максимальную дозу адреналина и эмоций. На фудкорте можно подкрепиться, выпить прохладительные или согревающие напитки. В перерывах между заездами можно пообщаться и сфотографироваться с дрифтерами. Маленькие зрители могут провести время в детской зоне и познакомиться с талисманом автодрома рысью Сидом, тем более что детям до 6 лет включительно отдельный билет не требуется.
Читайте также: