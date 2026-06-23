Электрокары захотели освободить от требований закона о локализации такси

Опубликовано 23 июня 2026, 09:081 мин.
Электрокары захотели освободить от требований закона о локализации таксиСоответствующий законопроект внесён на рассмотрение Госдумы
В РФ электромобили захотели освободить от требований закона о локализации такси. На рассмотрение Госдумы внесён законопроект, предполагающий распространять требования закона об автомобилях для пассажирских перевозок только на транспорт с традиционными двигателями, а не на машины с полностью электрическими силовыми установками.
РИА Новости / Григорий Сысоев
Согласно документу, в закон о локализации такси нужно внести поправки с указанием типов транспортных средств, на которые не распространяются его требования. В частности, обязанность использовать в сфере пассажирских перевозок исключительно технику с определённым уровнем локализации и баллов.
По мнению авторов инициативы, нововведение позволит снизить уровень потребляемого на территории России топлива, а также позволит сгладить сезонные пики его потребления.
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