В России предложили ввести абонементы на парковку

«Представляется целесообразным рассмотреть возможность закрепления на федеральном уровне обязанности предусматривать месячные абонементы на платную парковку во всех городах, где действует платное парковочное пространство общего пользования», — говорится в обращении.

Авторы инициативы отмечают, что такой документ может быть закреплён за конкретным транспортным средством и действовать в пределах всего города, либо одной или нескольких парковочных зон. Стоимость и территорию его действия должны определять местные власти.

Депутаты пояснили, что нововведение позволит уменьшить количество штрафов из-за несвоевременной оплаты, а также в случаях, когда внести деньги невозможно из-за сбоев связи или технических ошибок. Помимо этого, абонемент сможет снизить число жалоб и судебных разбирательств, обеспечить региональным бюджетам более стабильное поступление платы и сделать городские стоянки более удобными для постоянных пользователей.

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