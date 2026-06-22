В Санкт-Петербурге на «Игора Драйв» прошёл праздник мотокросса

В Санкт-Петербурге на «Игора Драйв» прошёл праздник мотокроссаВ северной столице прошёл III этап чемпионата и Первенства Санкт-Петербурга сезона 2026 года
Рёв моторов, напряжённая борьба, эффектные прыжки и полёты радовали зрителей на протяжении двух дней соревнований. На автодром «Игора Драйв» приехали спортсмены из Пскова, Великого Новгорода, Санкт-Петербурга и различных городов Ленинградской области. В большинстве категорий победы достались петербуржцам, но в ряде зачётов первенствовали гости из Пскова и Великого Новгорода.
Большого успеха добились представители команды «Рыцари MX», которая тренируется на мотокроссовой трассе автодрома «Игора Драйв». Представители коллектива победили в нескольких категориях, а также завоевали призовые места. Руководитель команды и тренер по мотокроссу на автодроме «Игора Драйв» Тимур Муратов стал лучшим в классе 250. Виктор Жекулин победил среди юниоров от 10 до 12 лет на 65-кубовых мотоциклах и стал третьим на более мощной 85-кубовой технике. Никита Иванов, ещё один представитель команды «Рыцари MX», стал лучшим среди любителей.
- Среди самых юных спортсменов в классе 50 в возрасте от 6 до 8 лет лучшим стал Иван Харитонов из Пскова на мотоцикле Husqvarna.
- В соревнованиях мотокроссменов в возрасте от 8 до 10 лет в классе 65 золото у Дмитрия Олешникова.
- В классе 65 для юношей и девушек в возрасте от 10 до 12 лет победил Виктор Жекулин на GasGas.
- В категории 85 для юношей и девушек в возрасте от 11 до 15 лет первое место занял Артём Заварин на KTM.
- Среди спортсменов старше 15 лет в классе 125 победу одержал Макар Трофимов на KTM.
- В соревнованиях среди спортсменов старше 15 лет в классе 250 лучшим стал Тимур Муратов на мотоцикле GasGas.
- Победителем в зачёте «Открытый», где выступают самые мощные мотоциклы, стал Пётр Лобанов на GasGas.
- Среди девушек старше 15 лет лучшая — Кристина Грицко на Honda.
- В классе «Любители А» старше 19 лет, который собрал 15 спортсменов, лучшим стал Никита Иванов на Honda.
- В категории «Любители Б» старше 19 лет победу одержал Алексей Трофимов на Kawasaki.
- В категории для ветеранов от 45 до 52 лет первое место занял Расул Шемиунов на Husqvarna
- В зачёте для ветеранов от 52 до 59 лет победил Алексей Цхай из Новгородской области на Husqvarna.
- Среди ветеранов старше 59 лет лучшим стал Игорь Семенов из Великого Новгорода на Honda.
Активная жизнь продолжается на мотокроссовой трассе автодроме «Игора Драйв» и вне соревнований. Для аренды доступны мотоциклы для разных возрастов и уровней подготовки, а опытные тренеры, среди которых мастера спорта и кандидаты в мастера спорта, помогут сделать первые шаги в мотокроссе или развить уже существующие навыки. Приобрести тренировочные занятия можно на сайте «Игора Драйв».
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