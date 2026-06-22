В России резко вырос спрос на одну модель Lada

Опубликовано 22 июня 2026, 13:221 мин.
В России резко вырос спрос на одну модель LadaМашины семейства Iskra впервые вошли в тройку наиболее востребованных у россиян в линейке производителя
В РФ резко вырос спрос на одну модель Lada. В период с 15 по 21 июня 2026 года на российском рынке было реализовано 28 013 новых легковых автомобилей — на 18,8% больше, чем годом ранее. Из них 765 продаж пришлось на отечественные машины семейства Iskra, что обеспечило «бюджетнику» место в десятке наиболее востребованных у россиян легковушек.
Lada
Эксперты также отмечают, что абсолютным лидером модельного рейтинга остаётся Lada Granta. Дилеры реализовали с 15 по 21 июня 2 771 экземпляров.
На второй строчке с результатом 2 018 реализованных автомобилей разместился китайский кроссовер Haval Jolion, а замыкает тройку лидеров Tenet T4 (1 594 шт.). Помимо этого, популярностью у покупателей пользуются Lada Vesta (1 317 шт.), Tenet T4L (976 шт.), Lada Iskra (765 шт.), Lada Niva Travel (756 шт.), Geely Monjaro (679 шт.), Belgee X50+ (659 шт.) и Lada Niva Travel (638 шт.).
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