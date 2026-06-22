В России резко вырос спрос на одну модель Lada

Машины семейства Iskra впервые вошли в тройку наиболее востребованных у россиян в линейке производителя

В РФ резко вырос спрос на одну модель Lada. В период с 15 по 21 июня 2026 года на российском рынке было реализовано 28 013 новых легковых автомобилей — на 18,8% больше, чем годом ранее. Из них 765 продаж пришлось на отечественные машины семейства Iskra, что обеспечило «бюджетнику» место в десятке наиболее востребованных у россиян легковушек.