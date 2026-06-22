Россияне активно скупают за границей иномарки из одной страны

Большая часть транспорта импортирована из Японии — на эту страну пришлось 91% поставок, то есть порядка 138 тыс. автомобилей. На Южную Корею за тот же период пришлось 6,6% поставок (10 тыс. шт.), на Китай — 2,6% (4 тыс. шт.). Сильнее всего объёмы увеличились в апреле — сразу на 4,8% относительно того же месяца 2025 года, до 38 тыс. машин.

Львиная доля транспортных средств ввозилась через таможню Владивостока — 112,5 тыс. автомобилей. Через Уссурийск за тот же период прошло 22 тыс. легковушек, через Читу — 2,5 тыс. единиц техники.

Читайте также: