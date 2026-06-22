Россиянам назвали причины перегрева моторов на китайских машинах

Россиянам назвали причины перегрева моторов на китайских машинахПогоня за экологией нередко оборачивается проблемами не только на автомобилях из КНР
«Некоторые дилеры даже размещают на сайте список возможных причин подобных неполадок, чтобы успокоить клиентов, однако одна из наиболее вероятных причин там, как правило, отсутствует», — отметил эксперт.
По его словам, действующие экологические нормы вынуждают автопроизводителей дорабатывать силовые установки, из-за чего большинство современных машин вынуждены работать с рабочими температурами выше 100 градусов, в том числе на холостом ходу и при небольшой нагрузке.
При трогании с места температура падает, но сразу опуститься до оптимальных 85-90 градусов она не может. Если водитель начинает движение резко, то нагрев кратковременно увеличивается ещё сильнее, из-за чего растёт риск перегрева, а также детонации, повреждения поршней, выкрашивания покрытий гильз цилиндров, пониженного давления масла, из-за чего возникает риск задиров и его закоксовки.
При этом некоторые элементы системы охлаждения сделаны из резины и пластика, они выдерживают порядка 50 000 км пробега на повышенной температуре. На некоторых китайских моделях — вдвое меньше. После этого компоненты начинают крошиться, расслаиваться и терять герметичность, повышая риск утечки антифриза.
«При таких неисправностях в системе охлаждения "положить" мотор — минутное дело. Для решения проблемы применяется перекалибровка блока управления двигателем (ЭБУ) по двум ключевым направлениям», — отметил Мельников.
Так, необходимо изменить целевую температуру во всех режимах работы, а также скорректировать топливоподачу. На современных двигателях нередко топливовоздушная смесь недостаточно обогащена в режиме максимального давления наддува из-за экологии и экономии топлива.
«Такой баланс смеси топлива и воздуха, при котором топливо сгорает полностью, без избытка кислорода и без его нехватки. Но работа мотора на обогащённой смеси безопаснее с точки зрения возможных рисков детонации», — пояснил эксперт.
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