Владельцы двухлетних китайских машин практически перестали их продавать

Первый и самый заметный двигатель изменений — макроэкономика, объясняет эксперт. Новые машины подорожали из-за роста утилизационного сбора, инфляции и высоких ставок по автокредитам. Между ценой подержанного автомобиля и стоимостью такого же нового — серьёзный разрыв. «Даже если владелец продаст свой годовалый или двухлетний кроссовер по верхней планке рынка, для покупки точно такого же нового автомобиля ему потребуется внушительная доплата. Финансовые ножницы заставили автомобилистов отказаться от привычки менять транспортное средство "по настроению"», — говорит Коган.

Второй фактор — практический опыт, накопленный собственниками за последние годы. Страхов, что современные китайские автомобили покрываются сквозной коррозией после первой же зимы или страдают от массовых отказов сложной электроники, со временем поубавилось. «Продукция ведущих концернов из Поднебесной показала вполне достойную адаптацию к суровым климатическим и дорожным условиям. Когда автомобиль без проблем преодолевает рубеж в 40-50 тысяч километров, сохраняя первозданный вид лакокрасочного покрытия и стабильную работу узлов, желание избавиться от него из страха исчезает», — отмечает специалист.

Третьей причиной смены потребительской тактики стала заводская гарантия. Ведущие бренды предлагают обязательства сроком до пяти-семи лет или на 150 тысяч километров пробега, защищая покупателя от расходов на ремонт ключевых агрегатов. Одновременно полностью наладилась инфраструктура обслуживания: хаос с поставками запчастей остался позади, дилерские сети расширились, и даже частные сервисы освоили китайское программное обеспечение и компоненты.

Кроме того, появилось больше доверия ко вторичному рынку китайских брендов. Ликвидность самых востребованных моделей стабилизировалась, и они уже не так стремительно теряют в цене. Технологическая и цифровая начинка актуальных моделей такова, что у покупателя все реже появляется желание обновить «гаджет» на колёсах. «В результате рынок пришёл к зрелости, где надёжность и экономическая целесообразность победили моду на сверхбыстрое обновление личного автопарка», — подытожил Коган.

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