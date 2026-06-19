В России стартовали официальные продажи нового кроссовера GAC

Автомобиль представляет собой последовательный гибрид (электрокар с увеличенным запасом хода), оснащённый электрическим полным приводом и премиальным салоном. Суммарный запас хода превышает одну тысячу километров, благодаря чему машина одинаково хорошо подходит и для ежедневной городской эксплуатации, и для дальних поездок.

Длина машины — 5060 миллиметров, ширина — 1950 миллиметров, высота — 1760 миллиметров, колёсная база — 2930 миллиметров. Такие размеры создают повышенный запас пространства даже для пассажиров ростом выше 190 сантиметров, подчеркнул производитель.

В отделке интерьера использованы кожа Nappa и вставки из натурального дерева. В оснащение входят трёхзонный климат-контроль, звукоизолирующие стёкла (лобовое и боковые стёкла первого и второго ряда), беспроводная зарядка для двух устройств с охлаждением и многоцветная интерьерная подсветка, включающая освещение ног.

За комфорт и управляемость отвечает адаптивная подвеска SDC, позволяющая менять настройки в зависимости от выбранного режима: Эко, Комфорт, Спорт или персонализированный. Интеллектуальный комплекс систем помощи водителю ADAS объединяет адаптивный круиз-контроль с остановкой и возобновлением движения, систему удержания в полосе, контроль дистанции, предупреждение о столкновениях и автоматическую параллельную и перпендикулярную парковку.

Общая гарантия на GAC S9 действует в течение пяти лет или 150 тысяч километров пробега, на элементы гибридной системы — восемь лет или 150 тысяч километров. Дополнительно предоставляется программа помощи на дороге на срок до пяти лет.

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