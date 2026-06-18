Jeland представил свой новый кроссовер J7

Передняя часть автомобиля выделяется полностью светодиодной головной оптикой с оригинальным рисунком. Внутри кроссовера — отделанный экокожей салон с панорамной крышей. Передние кресла снабжены вентиляцией.

Центральное место на передней панели занимает вертикальный сенсорный дисплей мультимедийной системы диагональю 13,2 дюйма. За его быструю работу отвечает восьмиядерный процессор и 16 гигабайт оперативной памяти. В оснащение также вошли двухзонный климат-контроль, аудиосистема Sony с восемью динамиками, голосовое управление, проекционный экран на лобовое стекло. Доступ в машину и запуск двигателя — бесключевые.

Также предусмотрен полный зимний пакет. Он включает обогрев передних и задних сидений, рулевого колеса, лобового стекла и форсунок омывателя.

Jeland J7 оснащён турбированным двигателем объёмом 1,6 литра, который работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач. В переднеприводной версии мотор выдаёт 150 лошадиных сил, а в полноприводной — 186. Полный привод дополнен интеллектуальной системой ARDIS, предлагающей до семи режимов движения. Она автоматически подстраивает работу узлов под асфальт, снег, песок или грязь.

Безопасность обеспечивают силовой каркас кузова из высокопрочной стали, шесть подушек и набор электронных помощников ADAS (адаптивный круиз-контроль, удержание в занимаемой полосе, контроль слепых зон и ассистент движения в пробках). Для маневрирования в ограниченном пространстве используется система панорамного обзора 540 градусов, которая формирует изображение машины сверху и включает функцию «прозрачного шасси».

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