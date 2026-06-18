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Опубликовано 18 июня 2026, 11:07
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В России анонсировали сроки старта продаж нового отечественного кроссовера

Выпуск автомобиля запланирован на одном из заводов, входящих в холдинг «АГР»
Россиянам назвали сроки начала продаж нового кроссовера Tenet Plus L6. Холдинг «АГР» представил первую модель бренда Tenet Plus, созданную вместе с компанией Defetoo. Речь про среднеразмерный кроссовер Tenet Plus L6. Пресс-служба марки сообщила, что автомобиль появится у дилеров уже в третьем квартале 2026 года.
В России анонсировали сроки старта продаж нового отечественного кроссовера
Пресс-служба «Тенет Рус»

Передняя часть автомобиля выделяется крупной решёткой радиатора с объёмным геометрическим рисунком, выполненным в стилистике «бриллиантового узора». При разном освещении фактура создаёт эффект переливающегося света. Широкая тёмная панель визуально объединяет решётку, декоративные элементы и световые блоки, придавая облику основательности.

Верхняя секция передней оптики полностью светодиодная. Задняя часть оформлена горизонтальной световой полосой, которая зрительно расширяет кузов и подчёркивает устойчивость силуэта. В компании акцентировали внимание на оттенке задней оптики, который имеет доминирующую длину волны 624 нанометра. Это решение повышает заметность автомобиля в тёмное время суток.

По всему периметру кузова идёт контрастная защитная окантовка. Она не только подчёркивает принадлежность к классу, но и бережёт нижние кромки от внешних воздействий. Образ завершают 19-дюймовые легкосплавные колёсные диски с двухцветным дизайном, что визуально придаёт машине динамики.

Выпуск кроссовера запланирован на одном из заводов, входящих в холдинг «АГР». Технические подробности производитель обещал раскрыть чуть позже.

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Источник:Пресс-служба «Тенет Рус»
Автор:Марина Аверкина
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