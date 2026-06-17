Глава бренда Volga назвала главное преимущество марки

Запланированный объём выпуска в 2026 году — около 30 тысяч машин, заявила она. Фадеева выразила уверенность, что к концу года этот показатель будет достигнут. Полторы тысячи автомобилей уже покинули конвейер, предприятие работает полноценную первую смену. В сфере реализации компания рассчитывает на 25–27 тысяч проданных единиц с учётом того, что часть автомобилей останется в запасах росийских дилеров.

«Весь автомобильный рынок сейчас стабильно смещается в сторону SUV. Причина проста: кроссоверы более универсальны. Такой автомобиль одинаково эффективен и для бизнеса, и для семейных поездок. Поэтому основной объём продаж Volga ожидаемо придётся на сегмент кроссоверов — это объективный запрос», — отметила руководитель.

Она подчеркнула, что стартовые комплектации изначально хорошо оснащены и привлекательны по цене. Одним из главных преимуществ марки глава компании назвала местную сборку. «Мы собираем автомобили в Нижнем Новгороде. Это город с колоссальными автомобильными традициями, уникальной инженерной школой и кадровым потенциалом. Мало просто иметь завод, нужны люди, способные развивать процессы и обеспечивать глубокую локализацию. У нас отличные платформенные решения, автомобили безопасны, надёжны», — заявила Фадеева.

В планах — поэтапное расширение модельного ряда, в том числе за счёт разработок собственной инженерной школы. «Наша главная цель — не просто сборка готовых моделей, а создание и освоение собственных технологий на базе российских компонентов. Но сейчас критически важно сделать первый шаг, сделать его правильно. Текущая задача — уверенно закрепиться на рынке с нашей модельной линейкой, запустить проекты по разработке, а также освоению основных узлов и агрегатов», — подытожила глава марки Volga.

Напомним, что продажи седана Volga C50 и кроссоверов K40 и K50 в России стартуют 19 июня 2026 года.

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