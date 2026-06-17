В Крыму ввели новые правила на ночные поездки на мотоциклах и мопедах

С сегодняшего дня управлять любым моторанспортом, включая мотороллеры и квадроциклы, крымчанам и гостям полуострова разрешено только с 6:00 до 20:00. В промежуток с 20:00 до 06:00 подобные поездки полностью запрещены. Ограничения сохранятся до отдельного распоряжения.

По словам Аксенова, главная цель принятых мер — обеспечение общественной безопасности. Следить за исполнением меры будет Министерство внутренних дел по Республике Крым.

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