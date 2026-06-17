В Крыму ввели новые правила на ночные поездки на мотоциклах и мопедах

Опубликовано 17 июня 2026, 10:071 мин.
В Крыму ввели новые правила на ночные поездки на мотоциклах и мопедахГлавной целью принятых мер названо обеспечение общественной безопасности
С 17 июня управлять любой мототехникой в Крыму разрешено с 6:00 до 20:00. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на территории всего региона начали действовать временные ограничения движения для мотоциклов, мопедов, питбайков и любой другой мототехники. Об этом сообщает РИА Новости.
Azimbek Assarov / Unsplash
С сегодняшего дня управлять любым моторанспортом, включая мотороллеры и квадроциклы, крымчанам и гостям полуострова разрешено только с 6:00 до 20:00. В промежуток с 20:00 до 06:00 подобные поездки полностью запрещены. Ограничения сохранятся до отдельного распоряжения.
По словам Аксенова, главная цель принятых мер — обеспечение общественной безопасности. Следить за исполнением меры будет Министерство внутренних дел по Республике Крым.
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Источник:РИА Новости
Автор:Марина Аверкина
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