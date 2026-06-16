Автоконцерн General Motors решил сотрудничать с производителем HIMARS

По данным издания, автопроизводитель рассматривает производство комплектующих, которые позволят оборонному предприятию нарастить объёмы выпуска боеприпасов. В данный момент участники переговоров ещё не определили окончательный список деталей, которые войдут в контракт.

Этим сотрудничеством GM собирается усилить позиции военного направления, которое возобновило свою работу около десяти лет назад. Основной специализацией подразделения до сих пор были боевые машин пехоты.

Международная корпорация Lockheed Martin занимается проектированием авиационной и космической техники, а также комплексов противовоздушной и противоракетной обороны. В частности, производит ракеты для зенитных ракетных систем Patriot и реактивных систем залпового огня HIMARS.

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