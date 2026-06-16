Россиянам назвали пять надёжных автомобилей в 2026 году

В ходе опросов большинство автомобилистов называют надёжность главным критерием при выборе машины. Эксперты изучили предложения рынка и выбрали пять автомобилей, которые отвечают актуальным требованиям и при этом выдерживают сложные условия без частых ремонтов.

На пятое место специалисты поставили японский Subaru Forester. Многолетняя выносливость машины обеспечивается оппозитным мотором и симметричным полным приводом. Простая конструкция, не перегруженная сложными электронными блоками, облегчает ремонт, а подвеска уверенно справляется с бездорожьем.

На четвёртой строчке оказался также Subaru — Crosstrek с высоким клиренсом, короткими кузовными свесами и продуманным шасси. Всё это обеспечивает комфорт на дорогах любой сложности. Crosstrek часто выбирают именно за простоту и надёжность.

Третье место у гибридной Honda Civic. Автомобиль оснащён двухлитровым «атмосферником», работающим в паре с электродвигателем. Главным преимуществом модели называют проверенные технологии Honda, использованные в гибридной системе, и её бесперебойной работе. Civic привлекает покупателей своей экономичностью и управляемостью.

На второй строчке оказался большой семейный Toyota Grand Highlander. Просторный трёхрядный салон и исключительная, по мнению автоэкспертов, гибридная установка кроссовера обеспечивают высокий покупательский спрос. Автомобиль зарекомендовал себя одним из самых надёжных и безопасных.

Ещё одна Toyota — Camry — в очередной раз лидирует в рейтинге самых надёжных машин. В 2026 году она вышла в гибридном исполнении с двигателем объёмом 2,5 литра. Автомобиль имеет репутацию простого и ликвидного.

Все пять моделей отличаются проверенными агрегатами, которые обеспечивают стабильную работу всех систем. Они, в свою очередь, минимизируют риски непредвиденных поломок и обеспечивают владельцам долгие годы эксплуатации без сюрпризов и заоблачных трат.

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