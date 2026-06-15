Несколько автомобилей АвтоВАЗа неожиданно подешевели

Благодаря предложению подешевели все бортовые модификации и фургоны Granta. Базовая бортовая платформа теперь предлагается за 1 401 100 рублей, версия с кунгом — за 1 434 100, удлинённая бортовая платформа — за 1 409 100.

Среди фургонов промтоварный стоит от 1 455 100 рублей, универсальный — от 1 486 100, изотермический — от 1 483 100, а рефрижератор — от 1 786 100 рублей.

Аналогичная выгода действует и на бортовые Lada Niva Legend. Стандартное исполнение оценено в 1 395 000 рублей, вариант с кунгом — в 1 441 000 рублей. Внедорожная версия off-road обойдётся в 1 571 000 рублей, а off-road с кунгом — в 1 566 000.

Фургоны на базе Niva Legend, выпущенные в 2024–2025 годах, также стали доступнее на заявленные сто тысяч. Их стоимость варьируется от 1 549 000 до 1 959 000 рублей в зависимости от типа. Покупателям доступны каркасный фургон, «техничка» (исполнение со встроенными шкафами для инструментов и оборудования), универсальный, изотермический фургоны и рефрижератор с холодильной установкой.

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