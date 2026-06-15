Водителям объяснили разницу в стоимости ОСАГО в несколько раз

Основной показатель, отражающийся на цене полиса, — коэффициент бонус-малус (КБМ), который показывает аварийность водителя. Чем дольше человек не попадает в ДТП по собственной вине, тем ниже его КБМ и дешевле страховка.

Минимальный коэффициент присваивают автомобилистам с многолетним безаварийным стажем. Максимальный, напротив, получают те, кто часто провоцирует аварии. Разница в итоговой цене между такими водителями может оказаться очень заметной.

На страховую историю влияет и общий стиль вождения. Резкие ускорения, экстренные торможения и агрессивные манёвры увеличивают риск ДТП, что со временем способно повысить стоимость полиса.

Многие владельцы вписывают в полис родственников или знакомых, которые редко садятся за руль. «Каждый дополнительный водитель учитывается страховщиком с учетом его возраста, стажа и страховой истории. Если среди допущенных к управлению есть молодые автомобилисты с небольшим опытом или водители, недавно ставшие виновниками ДТП, это может заметно увеличить стоимость полиса», — подчеркнул Остудин.

На стоимость ОСАГО также влияет коэффициент возраста и стажа (КВС). У водителей старшего возраста с большим опытом он минимален, поэтому полис обходится дешевле. Начинающие автомобилисты получают самый высокий КВС, но с годами и накоплением безаварийного стажа коэффициент уменьшается.

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