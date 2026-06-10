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Опубликовано 10 июня 2026, 13:58
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В России началось производство внедорожников Tank

Выпуск модели под индексом 300 налажен на калининградском «Автоторе»
В РФ началось производство внедорожников Tank. В мае 2026 года на сборочной площадке «Автотор» в Калининградской области стартовал серийный выпуск китайских «рамников» под индексом 300. В перспективе концерн Great Wall намерен углубить локализацию, но на сегодняшний день автомобили собирают на базе уже сваренных и окрашенных кузовов, говорится в поступившем в редакцию Quto.ru сообщении.
В России началось производство внедорожников Tank
Tank

Сообщается, что с конвейеров калининградского предприятия сходят машины в исполнениях «Драйв», «Премиум», «Сити Драйв» и «Сити Премиум».

Автомобиль в движение приводит 2,0-литровый турбомотор на 218 л.с. и 380 Нм крутящего момента, с которым сочетается 8-ступенчатая автоматическая коробка передач, привод — полный, с понижающей передачей и блокировкой дифференциалов.

Оснащение включает виртуальную панель приборов, мультимедиа с крупным тачскрином, подогрев всех сидений, руля, лобового стекла, форсунок стеклоомывателя и омывателя камеры заднего вида.

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Автор:Светлана Ходос
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