В России началось производство внедорожников Tank

Сообщается, что с конвейеров калининградского предприятия сходят машины в исполнениях «Драйв», «Премиум», «Сити Драйв» и «Сити Премиум».

Автомобиль в движение приводит 2,0-литровый турбомотор на 218 л.с. и 380 Нм крутящего момента, с которым сочетается 8-ступенчатая автоматическая коробка передач, привод — полный, с понижающей передачей и блокировкой дифференциалов.

Оснащение включает виртуальную панель приборов, мультимедиа с крупным тачскрином, подогрев всех сидений, руля, лобового стекла, форсунок стеклоомывателя и омывателя камеры заднего вида.

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