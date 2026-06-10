В России на продажу снова выставлен очень дорогой пожилой Land Cruiser

Опубликовано 10 июня 2026, 12:391 мин.
В России на продажу снова выставлен очень дорогой пожилой Land CruiserМашину не могут продать уже несколько месяцев
В РФ на продажу выставлен очень дорогой пожилой внедорожник Toyota. На одном из популярных классифайдов появилось объявление о продаже японского вездехода Land Cruiser 2005 года выпуска. Продавец сообщает, что машина с пробегом 126 000 км подойдёт настоящим ценителям, однако таких, судя по всему, не получается найти уже несколько месяцев. Об этом пишет портал 110km.ru.
Скриншот с сайта Drom.ru
Под капотом внедорожника установлен 4,2-литровый дизель на 131 л. с., в связке с которым работает механическая трансмиссия.
Как уточняется в объявлении, автомобиль был куплен у дилера в 2005 году и является третьим в семье, поэтому эксплуатировался мало, сохранился в заводском состоянии и не участвовал в ДТП. Кроме того, хранилась машина исключительно в гараже и своевременно проходила обслуживание. В комплекте — два комплекта покрышек на дисках.
Продавец намерен выручить за пожилой Toyota Land Cruiser 13 млн рублей. Он заявляет, что «таких машин на рынке единицы», а госномера в стоимость не входят. К слову, это уже не первая попытка найти покупателя на автомобиль 2005 года выпуска: о нём мы писали ещё в марте 2026 года.
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Источник:110km.ru
Автор:Светлана Ходос
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