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Опубликовано 10 июня 2026, 08:15
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В Volga рассказали о перспективных машинах для россиян

Производитель сообщил, на какие автомобили будет делать ставку в будущем
В Volga назвали наиболее перспективные машины для РФ. В будущем отечественный автобренд планирует делать основной упор на разработку вседорожных автомобилей. Об этом в беседе с RG.RU сообщила глава марки Татьяна Фадеева.
В Volga рассказали о перспективных машинах для россиян
Volga

«Весь автомобильный рынок сейчас стабильно смещается в сторону SUV. Доля седанов сокращается во всех сегментах - от B до D. Причина проста: кроссоверы более универсальны», — отметила топ-менеджер.

По её словам, в климатических условиях нашей страны наиболее важными факторами являются полный привод и хорошая проходимость: именно такие машины подходят и для семей, и для бизнеса.

«Поэтому основной объем продаж Volga ожидаемо придется на сегмент кроссоверов - это объективный запрос наших клиентов», — заключила Фадеева.

Что касается внешнего оформления, то «легендарный бренд вызывает огромную гордость, но и налагает колоссальную ответственность», при этом у каждого поколения своё представление о дизайне таких машин. Представитель компании подчеркнула, что уже сегодня запускаются масштабные проекты по разработке будущих новинок, к которым планируется привлечение молодых талантливых художников.

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Источник:Российская газета
Автор:Светлана Ходос
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