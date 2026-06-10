В Volga рассказали о перспективных машинах для россиян

«Весь автомобильный рынок сейчас стабильно смещается в сторону SUV. Доля седанов сокращается во всех сегментах - от B до D. Причина проста: кроссоверы более универсальны», — отметила топ-менеджер.

По её словам, в климатических условиях нашей страны наиболее важными факторами являются полный привод и хорошая проходимость: именно такие машины подходят и для семей, и для бизнеса.

«Поэтому основной объем продаж Volga ожидаемо придется на сегмент кроссоверов - это объективный запрос наших клиентов», — заключила Фадеева.

Что касается внешнего оформления, то «легендарный бренд вызывает огромную гордость, но и налагает колоссальную ответственность», при этом у каждого поколения своё представление о дизайне таких машин. Представитель компании подчеркнула, что уже сегодня запускаются масштабные проекты по разработке будущих новинок, к которым планируется привлечение молодых талантливых художников.

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