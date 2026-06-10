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Опубликовано 10 июня 2026, 06:24
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В Volga оценили уход китайских автобрендов из России

По словам главы бренда, эта корректировка выглядит логичной
В Volga оценили уход китайских автобрендов из РФ. Глава отечественной марки «Волга» Татьяна Фадеева пояснила, как в компании оценивают закрытие российского бизнеса некоторых китайских производителей. Как пишет RG.RU, речь идёт о логичной корректировке рынка.
В Volga оценили уход китайских автобрендов из России
РИА Новости / Рамиль Ситдиков

«Мы воспринимаем это как логичную корректировку рынка. Сейчас уходят те компании, которые в 2022 году сделали ставку на быстрый старт, упустив вопросы системной интеграции и планирования. В конечном итоге такая нормализация идёт индустрии на пользу», — считает Фадеева.

По словам топ-менеджера, отсутствие выстроенных процессов привело к потерям дилеров и оставило часть клиентов без полноценной сервисной базы. По её словам, рынок сам устанавливает и регулирует стандарты качества, и производители, которые не могут постоянно поддерживать доверие покупателей, постепенно его покидают.

«Долгосрочный успех невозможен в условиях неопределённости, поскольку она наносит ущерб всем участникам — от дилеров до конечных потребителей», — заключила глава Volga.

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Источник:Российская газета
Автор:Светлана Ходос
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