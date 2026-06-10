В Volga оценили уход китайских автобрендов из России

«Мы воспринимаем это как логичную корректировку рынка. Сейчас уходят те компании, которые в 2022 году сделали ставку на быстрый старт, упустив вопросы системной интеграции и планирования. В конечном итоге такая нормализация идёт индустрии на пользу», — считает Фадеева.

По словам топ-менеджера, отсутствие выстроенных процессов привело к потерям дилеров и оставило часть клиентов без полноценной сервисной базы. По её словам, рынок сам устанавливает и регулирует стандарты качества, и производители, которые не могут постоянно поддерживать доверие покупателей, постепенно его покидают.

«Долгосрочный успех невозможен в условиях неопределённости, поскольку она наносит ущерб всем участникам — от дилеров до конечных потребителей», — заключила глава Volga.

Читайте также: