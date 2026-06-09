Число прокатных самокатов захотели снизить в одном городе России

В МВД сообщили, что с начала года число аварий с участием СИМ выросло в 2,6 раза по сравнению с тем же периодом 2025 года, до 306 ДТП, причём в 26% случаев самокатами управляли несовершеннолетние.

Как отмечено в письме главного инспектора по безопасности дорожного движения в Москве Александра Быкова, направленном в столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД), резкий рост аварийности с участием подростков позволяет московским властям сократить квоту для кикшеринговых компаний на 1 000 экземпляров техники.

Помимо этого, в МВД отметили необходимость проработки различных мер воздействия на прокатные фирмы за передачу управления СИМ водителям, которым ещё нет 18 лет.

Сегодня на территории Москвы доступны для аренды примерно 60 тыс. электросамокатов, 16 тыс. велосипедов с электроприводом, 4 тыс. гироскутеров и 250 обычных велосипедов.

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