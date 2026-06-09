Новости
Опубликовано 09 июня 2026, 12:31
1 мин.

Число прокатных самокатов захотели снизить в одном городе России

В МВД призвали пересмотреть квоты для арендных СИМ из-за роста аварийности
Количество электросамокатов захотели снизить в одном городе РФ. В министерстве внутренних дел России обратились к столичным властям с предложением пересмотреть квоты для кикшеринговых компаний. В ведомстве отметили, что с начала 2026 года резко выросло количество дорожных происшествий с участием арендных средств индивидуальной мобильности, причём часто участниками ДТП становятся подростки.
Число прокатных самокатов захотели снизить в одном городе России
Круглов Алексей/PhotoXPress.ru

В МВД сообщили, что с начала года число аварий с участием СИМ выросло в 2,6 раза по сравнению с тем же периодом 2025 года, до 306 ДТП, причём в 26% случаев самокатами управляли несовершеннолетние.

Как отмечено в письме главного инспектора по безопасности дорожного движения в Москве Александра Быкова, направленном в столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД), резкий рост аварийности с участием подростков позволяет московским властям сократить квоту для кикшеринговых компаний на 1 000 экземпляров техники.

Помимо этого, в МВД отметили необходимость проработки различных мер воздействия на прокатные фирмы за передачу управления СИМ водителям, которым ещё нет 18 лет.

Сегодня на территории Москвы доступны для аренды примерно 60 тыс. электросамокатов, 16 тыс. велосипедов с электроприводом, 4 тыс. гироскутеров и 250 обычных велосипедов.

Читайте также:

  • В одном из регионов России на дороге заметили опасного хищника
  • Водителей призвали не подвергать санкциям за один предмет на машинах
  • Российский автобренд Volga рассказал о будущих новинках для россиян
Источник:РБК
Автор:Светлана Ходос
Теги:
#СИМ
,
#кикшеринг
,
#законы
,
#аварии/ДТП
,
#автомобильные новости
  1. Quto.ru/
  2. Журнал/
  3. Новости/
  4. Число прокатных самокатов захотели снизить в одном городе России