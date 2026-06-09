В одном из регионов России на дороге заметили опасного хищника

Несмотря на кажущееся дружелюбие медведя, автомобилистов призвали не забывать о том, что он — опасный хищник, кормить которого с рук настоятельно не рекомендуется.

«Это небольшой зверь, но очень опасный. И он быстро вырастает. Уже на следующий год это будет полноправный зверь, которого надо опасаться. И, конечно, такого зверя нужно изымать из природы, потому что это грозит только неприятностями», — подчеркнули в Дальневосточном отделении РАН.

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