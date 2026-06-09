В одном из регионов России на дороге заметили опасного хищника

Опубликовано 09 июня 2026, 11:121 мин.
В одном из регионов России на дороге заметили опасного хищникаВ Магаданской области на трассе поселился молодой медведь-попрошайка
В одном из регионов РФ на дороге заметили опасного хищника. Недалеко от Магадана на одной из местных трасс поселился молодой медведь. Косолапого регулярно замечают автомобилисты, причём отмечается, что хищник совершенно не боится людей и транспорта, и активно выпрашивает у водителей еду.
Скриншот видео
Несмотря на кажущееся дружелюбие медведя, автомобилистов призвали не забывать о том, что он — опасный хищник, кормить которого с рук настоятельно не рекомендуется.
«Это небольшой зверь, но очень опасный. И он быстро вырастает. Уже на следующий год это будет полноправный зверь, которого надо опасаться. И, конечно, такого зверя нужно изымать из природы, потому что это грозит только неприятностями», — подчеркнули в Дальневосточном отделении РАН.
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